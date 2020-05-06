رياضة | مفاجآت كبرى.. 10 أسماء نارية بالمجان في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجآت كبرى.. 10 أسماء نارية بالمجان في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت فترة الإنتقالات الصيفية من البداية خلال الأشهر المقبلة، وذلك قبل انتهاء الموسم الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا منذ بداية شهر مارس الماضي.

وهناك 10 أسماء نارية ستكون بالمجان خلال فترة الميركاتو الصيفي، حيث يحق لها التوقيع مع أي نادي دون حصول أنديتهم على أموال بعد رحيلهم.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على استعراض أبرز اللاعبين الذين سيكونوا بالمجان في الصيف، حيث جاءت القائمة كالتالي :-

1- زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان.

2- جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس.

3- جان فيرتونخين مدافع توتنهام هوتسبير.

4- إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

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5- دريس ميرتينز مهاجم نابولي.

6- ويليان جناح تشيلسي.

7- تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان.

8- ديفيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي.

9- بيدرو جناح تشيلسي.

10- توماس مونييه جناح باريس سان جيرمان.

وسوف تبحث جميع الأندية هذا الصيف على هؤلاء اللاعبين، خاصة بعد الازمات المالية حيث ستكون تلك الصفقات بمثابة الانتصار لأنها ستكون بمبالغ مالية أقل.