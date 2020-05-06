رياضة | 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو نادي الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة عن الأسماء الذي سترحل عن النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

واستقر كارتيرون بشكل كبير على الأسماء الراحلة عن صفوف النادي في الصيف، وسوف يكون محمد عنتر على رأس تلك القائمة بسبب عدم اقتناع المدرب الفرنسي بقدرات اللاعب للإستمرار مع النادي.

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وأيضاً سيخرج محمد عواد حارس مرمى الزمالك على سبيل الإعارة خاصة بعد عودة محمود جنش من الاصابة، وتألق محمد ابو جبل في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي ومساهمته في حصول النادي على بطولتين في أسبوع.

وسيكونا ثنائي الهجوم عمر السعيد وكاسونجو كابونجو خارج القلعة البيضاء قبل بداية الموسم الجديد، حيث سيتعاقد الفريق مع مهاجمين أحدهما مصري والآخر اجنبي بالميركاتو الصيفي بعد طلب من باتريس كارتيرون، وذلك بجانب مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ويعد محمد حسن لاعب خط وسط الفريق من اللاعبين أيضا الذين طلب كارتيرون رحيلهم في الصيف، حيث يرى المدرب الفرنسي أن اللاعب لن يفيد الفريق في الفترة المقبلة.