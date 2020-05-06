رياضة | اتجاه لبث مباريات الدوري الإنجليزي عبر اليوتيوب مجانًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتجاه لبث مباريات الدوري الإنجليزي عبر اليوتيوب مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال متواصلا عن إمكانية عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة وذلك بعد أن تم إيقافه في شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأنه قد يتم إستئناف مباريات الدوري الإنجليزي في يوم 12 يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة "بدون جماهير" على أن تستمر حتى 27 يوليو المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك توجّه من أجل بث المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي عبر اليوتيوب مجانًا للمشجعين والجماهير.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا التوجه يأتي من أجل منح جميع المشجعين فرصة مشاهدة مباريات فرقهم المفضلة بدون دفع تكاليف باهظة من أجل الإشتراك في القنوات التي تبث مباريات الدوري الإنجليزي.