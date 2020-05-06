كورونا فيروس: لاعبو برشلونة يخضعون لاختبارات تمهيدا لاستئناف التدريب

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يخضع لاعبو برشلونة اليوم الأربعاء لاختبار للكشف عن مرض كوفيد –19 في ملعب التدريبات الخاص بالنادي، وذلك قبل استئناف التدريبات الفردية "خلال الأيام المقبلة".

وسُمح لفرق الدوري الإسباني لكرة القدم باستئناف التمارين هذا الأسبوع، بعد أن بدأت الحكومة تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال نادي برشلونة إن القائمين على الدوري أقروا إجراء الاختبارات، بعد فحص المنشآت في ملعب التدريبات.

ويأمل منظمو الدوري الإسباني استئناف فعاليات البطولة في شهر يونيو/ حزيران القادم.

وسيجري لاعبو الدرجتين الأولى والثانية التمارين بشكل فردي بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات في قطاعي الصحة والرياضة يضمن سلامة اللاعبين والعاملين.

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وعُلّقت مباريات كرة القدم في إسبانيا إلى أجل غير مسمى في مارس/آذار خلال انتشار الوباء. ويجب على كل لاعب الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس قبل استئناف التمارين.

ووضع للدرجة الأولى مجموعة من القواعد المفصلة لكيفية استئناف التدريب، وذلك بهدف ضمان الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المناسبة. وتشمل هذه القواعد التدرّج في التدريب بحيث يبدأ اللاعبون بإجراء التدريبات على نحو فردي، ثم في مجموعات صغيرة، قبل أن يتمرن أعضاء الفريق بأكمله سويا.

وجاء في بيان لمنظمي الدوري الإسباني أن "هذه الإجراءات تغطي فترة من أربعة أسابيع تقريبًا، على مراحل مختلفة، وستكون مرهونة، في جميع الأحوال، بعملية تخفيف القيود التي وضعتها الحكومة".

ومازالت هناك 11 جولة متبقية من مباريات الدوري، الذي يحتل برشلونة صدارة ترتيبه، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

BBC

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