شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: تطبيق اللائحة على أعضاء الجهاز الفني واللاعبين الذين ظهروا بالفضائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، عن أهم الأمور التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بحضور عضوي اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو.

وقال رئيس لجنة التخطيط إنه من الملفات التي تمت مناقشتها ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية، وتطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء عناصر الجهاز بمن فيهم المدير الفني أو مدير الكرة أو اللاعبون، الذين ظهروا في القنوات الفضائية بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية.

وقال «صالح»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات جرت خلال الفترة الماضية، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، والتحضير للمرحلة المقبلة، التي قد تشهد استئناف بطولة الدوري حال موافقة الحكومة على ذلك، بما يضمن سلامة الجميع أولًا ويحمي الأندية من الخسائر المتنوعة.

وأضاف أن اللجنة اطمأنت من «عبدالحفيظ» على سير العمل، وتواصل الجهاز الفني مع اللاعبين والالتزام بالبرامج التدريبية في المنازل، وفقًا لرؤية وخطة المدير الفني.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مع مدير الكرة كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات، للعرض على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بهدف توفير كل الدعم الذي يحتاجه الفريق وجهازه الفني في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية، في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي.

وأشار الكابتن محسن صالح إلى دعم اللجنة الكامل للجهاز الفني واللاعبين، واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع مدير الكرة بشأن العديد من الملفات، وتوفير آليات النجاح لتحقيق طموحات جماهير الأهلي وأعضائه.

Advertisements

وتطرق رئيس لجنة التخطيط إلى الاجتماعات السابقة، وقال إنها شهدت مناقشة التقارير المقدمة من: الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، والكابتن عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب، والكابتن محمود صالح، مدير إدارة المواهب، وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الأكاديميات حول الفترة الماضية. وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات، سواء الفنية أو الإدارية أو البنية التحتية، لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الأهلي ودعم مجلس الإدارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب.