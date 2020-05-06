شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع سيناريوهات استعداد الزمالك لعودة النشاط الكروي مرة اخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سيناريوهات الاستعداد لعودة النشاط مرة اخري عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذي ادي لتوقف التدريبات فترة لا تقل عن شهرين حتي الان.

واستقر كارتيرون بالتنسيق مع جهازه المعاون علي وضع 2 سيناريو الأول في حالة عودة الدوري الموسم الحالي، فان الجهاز الفني سيتعامل مع مباريات الدوري علي أنها مباريات ودية تعيد تجهيز اللاعبين للمباراتين الأهم امام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعتبر فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري صعبة في ظل فارق النقاط الكبير بين الأهلي صاحب المركز الأول واقرب منافسيه قبل توقف الدوري.

اما السيناريو الثاني فيتمثل في حالة الغاء الموسم الحالي، فان فريق الزمالك سيحاول الدخول في معسكر مغلق يتخلله العديد من المباريات القوية امام فرق من الدوري الممتاز وفرق من خارج مصر في حالة توفر ذلك للاستعداد لمباراتي الرجاء التي يعتبرهما الجهاز الفني ومجلس الإدارة هما الأهم في مسيرة الزمالك هذا الموسم.

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من ناحية اخري تلقى مسؤولو الزمالك، إخطارا من المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، باستمراره مع الفريق فى الفترة المقبلة حيث أكد لمسؤولى الزمالك أنه لم يفكر مطلقا فى الرحيل عن الأبيض كما تردد فى الآونة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف وأكد اللاعب لمسؤولى الزمالك أنه يشعر بالارتياح مع النادى وإنه لم يفتح ملف العروض الخارجية التى ترددت أنباء عنها فى المرحلة الماضية ولديه دافع آخر بحصد لقب دورى أبطال إفريقيا بعد عودة النشاط حيث يرتبط اللاعب بعقد ممتد مع القلعة البيضاء ممتد لمدة موسمين مقبلين.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.