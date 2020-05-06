عبد الله الشرقي: صحة وسلامة الجميع أهم من عودة النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بالتزام أبطال الإمارات في اللعبة خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي فيروس كورونا، مبيناً أن جميع اللاعبين يواصلون نشاطهم داخل المنزل ويتواصلون مع المدربين لمعرفة الحصص التدريبية وزمنها وكل ما يتطلب للحفاظ على لياقتهم البدنية، مبيناً أن ذلك يعكس مدى حرص لاعبينا على اتّباع التوجيهات الرسمية.

وأوضح الشرقي أن رياضة بناء الأجسام تلزم ممارسيها على التدريب المستمر وفقاً لجداول تدريبية علمية دون توقف لفترة طويلة كما يحدث في الوقت الحالي، ويعتبر لاعبو بناء الأجسام واللياقة البدنية الأكثر تضرراً من فترة التوقف وسيحتاجون إلى جداول تدريب مكثفة عند استئناف النشاط.

وعن عودة النشاط الرياضي أوضح الشرقي أن الاتحاد يتبع التعليمات الرسمية التي تصدرها الجهات العليا والهيئة العامة للرياضة، مبيناً أن صحة وسلامة الجميع في الفترة الحالية أهم من عودة النشاط.

وأكد الشرقي أن الاتحاد يحرص على دعم اللاعبين وأثنى على جهود المدربين الذين يقدمون النصح والإرشاد اليومي للاعبين وبخاصة لاعبي المنتخبات الوطنية، وقال الشرقي إن لجنة المنتخبات تبحث وضع خطة فنية بالتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومدربي اللاعبين للمساهمة بالارتقاء بالمستوى الفني مستقبلاً، بما يساعدهم على استعادة اللاعبين لمستوياتهم الجيدة.

وشدد الشرقي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأشاد بتعاون المشرفين على الصالات الرياضية والأندية التخصصية ببناء الأجسام وحرصهم على الوقوف مع اللاعبين من خلال البرامج التدريبية عن بُعد، يذكر أن منتخب الإمارات لبناء الأجسام تمكن من إحراز المركز الثاني في بطولة العالم بنسختها الأخيرة والتي أقيمت في الفجيرة 2019 محققاً عدداً مميزاً من الميداليات، بينما يبرز إلى الواجهة العالمية لاعبي القوة البدنية، بإحرازهم لميداليات مونديالية مماثلة.