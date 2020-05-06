شريف عبد الفضيل: ظلمت في 2008 و 2010.. وبن شرقي وفتحي وأبو جبل الأفضل بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عربي:

قال شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، إنه ظُلم باستبعاده من بطولتي كأس أمم أفريقيا 2008 و2010.

وأشار عبد الفضيل ـ خلال لايف على حساب انستجرام يلاكورة ـ إلى أنه كان أفضل مدافع خلال هذه السنوات وكان يتم استدعائه في الأدوار التمهيدية في تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم قبل أن يتم استبعاده.

وأضاف لاعب الأهلي حينها:"لم أكن أعلم سببًا لاستبعادي وكان الجميع يتهرب من الإجابة على سؤالي لماذا لا أشارك.. بالطبع اللاعبين الذين تواجدوا لهم كل التقدير حتى اللذين لم يُشاركوا ولكن كان من حقي التواجد وهو أمر أثر عليّ نفسيًا كثيرًا حينها".

وأرجع شريف عبد الفضيل كثرة إصاباته لدفع المديرين الفنيين به عقب عودته مباشرة من الإصابات العضلية التي كانت تلحق به أساسيًا في بطولات أفريقية دون أن يتم دخوله للمباريات بطريقة أفضل عقب عودته من الإصابة.

وتطرق عبد الفضيل لمشكلته مع نادي الإسماعيلي، بالإشارة إلى أن أزمته دائمًا مع الأشخاص الذين يديرون وليس النادي أو الجمهور:"يصدرون دائمًا أن اللاعبين هم من يصنعون المشاكل".

ويرى مدرب فريق 2003 بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي حاليًا، إن قطاع الناشئين بمصر لا يُعاني أزمة بل يوجد مواهب ولكن لا تحصل على فرصتها.

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وأشار عبد الفضيل، إلى أن محمد صلاح أصبح بما هو عليه الآن لسفره خارج مصر حيث الاهتمام وتطوير الموهبة:"بالمناسبة لعبت قدامه وهو في المقاولون وكان مختلف سريع ومهاري وجريء".

وضرب عبد الفضيل مثالًا بثلاثي الزمالك"شيكابالا، أيمن حفني ومصطفى فتحي"، قائلاً:"يمتلكون مهارة عالية ولكن أين هم"، مضيفًا:"أبو تريكة لم يحترف وكان عظيمًا مابالك لو أحترف".

لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق يرى أنه من أفضل 10 مدافعين في تاريخ مصر، مضيفًا:"من الجيل الحالي ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ورامي ربيعة فدائماً لاعبي الأهلي الأعين عليهم وكذلك محمود علاء من الزمالك".

وتمنى خلاف لايف يلاكورة أن يتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ويواجه الأهلي ليتوّج الأخير باللقب، مشيرًا إلى أن فايلر المدير الفني الحالي للفريق يختلف عن مانويل جوزيه.

وبسؤاله عن اللاعبين المميزين في الزمالك، قال:"بن شرقي يكون أخطر وهو جناح وليس في قلب الملعب وكذلك مصطفى فتحي وأتمنى أن يعود لمستوه وأبو جبل".

وأتم حديثه بالإشارة إلى إنه لا يمانع في ظهور اللاعبين ببرامج "المقالب" طالما بموافقة الإدارة.