مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف التوقيت المثالي لعودة اللاعبين لخوض المباريات

كشف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي السابق لـ ملعب ONTIME مع شوبير عن التوقيت المثالي لعودة اللاعبين لخوض المباريات مؤكدًا أن حفاظ اللاعب على التدريبات بشكل منفرد يضمن له الحفاظ علىالجانب البدني، ومشيرًا إلى أن 4 أسابيع قد تكون كافية لتأهيل أي فريق قبل عودة النشاط
وقال : تكرار السفر وتغيير الساعة البيولوجية أحد أبرز اسباب تكرار الإصابات في الأهلي
وعن دور ملعب مختار "التتش" قال: قد يكون له دور ولكنه دور ضعيف في إصابات اللاعبين
وواصل: لا صحة لما تردد عن ضعف الجانب البدني لدى صالح جمعة
وتابع مدرب أحمال: علاقتي متميزة بكل اللاعبين داخل مصر والمحترفين وبعض الأجانب،
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