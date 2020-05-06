مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف التوقيت المثالي لعودة اللاعبين لخوض المباريات

كشف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي السابق لـ ملعب ONTIME مع شوبير عن التوقيت المثالي لعودة اللاعبين لخوض المباريات مؤكدًا أن حفاظ اللاعب على التدريبات بشكل منفرد يضمن له الحفاظ على

الجانب البدني، ومشيرًا إلى أن 4 أسابيع قد تكون كافية لتأهيل أي فريق قبل عودة النشاطوقال : تكرار السفر وتغيير الساعة البيولوجية أحد أبرز اسباب تكرار الإصابات في الأهليوعن دور ملعب مختار "التتش" قال: قد يكون له دور ولكنه دور ضعيف في إصابات اللاعبينوواصل: لا صحة لما تردد عن ضعف الجانب البدني لدى صالح جمعةوتابع مدرب أحمال: علاقتي متميزة بكل اللاعبين داخل مصر والمحترفين وبعض الأجانب،