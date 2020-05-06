يبدأ موقع الخليج 365 سلسلة جديدة بعنوان “كورة وميركاتو” للحديث عن جميع الصفقات القديمة التي أبرمتها الأندية خلال السنوات الماضية منذ عام 1999 حتى الآن.

تهدف السلسلة إلى تعريف عشاق الأندية وتذكيرهم بما حدث في سوق الانتقالات على مدار الـ 20 سنة الماضية، وكيف كانت الإدارات تُفكر في تطوير تشكيلاتها، وما هي أكثر المدارس الكروية التي اعتمدت عليها الأندية في التعاقدات.

ونكشف خلال هذه السلسلة حقيقة الأندية صاحبة القرارات المتخبطة في سوق الانتقالات، ونُبرز لكم أيضًا هوية الأندية المتقشفة صاحبة سياسة تصعيد أبناء الأكاديمية أو سياسة الصفقات المؤقتة.

تتضمن الحلقات المختلفة، قوائم بأسماء اللاعبين الذين انضموا بدءًا من عام 1999 حتى الآن، بالإضافة إلى قوائم بأسماء اللاعبين الذين غادروا الفريق، وقائمة ثالثة تضم جميع صفقات “الإعارة” التي تمت، سواء أولئك الذين قام النادي باستعارتهم أو اعارتهم خلال نفس فترة الانتقالات.

وسنقوم برصد صفقات كل سنة لكل فريق على حدى، ما يعني أننا بصدد نشر 20 تقريرًا عن كل فريق، وكلما زاد الطلب على فريق ما من جانبكم، سنقوم بمنحه الأولوية في النشر، مع الإشارة إلى أن البداية ستكون مع الثنائي الأكبر “ريال مدريد وبرشلونة” ثم الأهلي وليفربول.

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كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 2000

في عام 2000 كان المدير الفني الإسباني “فيثينتي ديل بوسكي” يُشرف على سوق الانتقالات الخاص بنادي ريال مدريد، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب الويلزي “جون توشاك” بعد انتصاف شهر نوفمبر 1999.

وقاد ديل بوسكي مرحلة “فريق الأحجار الكريمة أو الجلاكتيكوس” منذ بدايتها رفقة الرئيس الجديد للنادي الملكي “فلورنتينو بيريز“، ووافق آنذاك على استقدام نجم برشلونة الأول ونجم يورو 2000 “لويس فيجو” بمبلغ قياسي وصل لـ 57 مليون يورو، كأغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وتعرض لويس فيجو لانتقادات كثيرة من قبل عشاق برشلونة وألقيت عليه رأس خنزير في أول مباراة كلاسيكو له بقميص ريال مدريد على ملعب كامب نو.

واكتفى الريال في ذلك الوقت بثلاث صفقات، من بينهم حارس مرمى نادي بلد الوليد “سيزار سانشيز” الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، ورغم تألق “فرناندو ريدوندو” وتسببه في جلب لقب دوري الأبطال 2000 للريال، قررت الإدارة تركه ينتقل إلى ميلان بسبب الانتخابات الرئاسية، ليتم استبداله بالبرازيلي “فلافيو كونسيساو” القادم من ديبورتيفو لاكرونيا.

والتالي قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد في عام 2000:

اللاعب الجنسية قادم من لويس فيجو برتغالي برشلونة الاسباني سيزار سانشيز اسباني بلد الوليد الاسباني فلافيو كونسيساو برازيلي ديبورتيفو لاكرونيا الاسباني

الراحلون عن ريال مدريد عام 2000

اللاعب الجنسية انتقل إلى رولاندو زاراتي ارجنتيني فيليز سارسفيلد الارجنتيني كريستيان كاريمبو فرنسي ميدلسبره الانجليزي مانويل كانابال اسباني ملقة الاسباني نيكولاس أنيلكا فرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي ألبانو بيزاري ارجنتيني Advertisements بلد الوليد الاسباني فرناندو ريدوندو ارجنتيني ميلان الايطالي خوسيه ميكا اسباني عاد إلى ريال مدريد كاستيا جابور كورولوفسزكي مجري يوجبيست المجري

رحلوا بنظام الإعارة بداية ومنتصف موسم 2001/2000