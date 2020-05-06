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كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 1999

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محمود ماهر 0 تبليغ

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يبدأ موقع الخليج 365 سلسلة جديدة بعنوان “كورة وميركاتو” للحديث عن جميع الصفقات القديمة التي أبرمتها الأندية خلال السنوات الماضية منذ عام 1999 حتى الآن.

تهدف السلسلة إلى تعريف عشاق الأندية وتذكيرهم بما حدث في سوق الانتقالات على مدار الـ 20 سنة الماضية، وكيف كانت الإدارات تُفكر في تطوير تشكيلاتها، وما هي أكثر المدارس الكروية التي اعتمدت عليها الأندية في التعاقدات.

ونكشف خلال هذه السلسلة حقيقة الأندية صاحبة القرارات المتخبطة في سوق الانتقالات، ونُبرز لكم أيضًا هوية الأندية المتقشفة صاحبة سياسة تصعيد أبناء الأكاديمية أو سياسة الصفقات المؤقتة.

تتضمن الحلقات المختلفة، قوائم بأسماء اللاعبين الجدد منذ عام 1999 حتى الآن، بالإضافة إلى قوائم بأسماء اللاعبين الذين غادروا الفريق، وقائمة ثالثة تضم جميع صفقات “الإعارة” التي تمت، سواء أولئك الذين قام النادي باستعارتهم أو اعارتهم خلال نفس فترة الانتقالات.

وسنقوم برصد صفقات كل سنة لكل فريق على حدى، ما يعني أننا بصدد نشر 20 تقريرًا عن كل فريق، وكلما زاد الطلب على فريق ما من جانبكم، سنقوم بمنحه الأولوية في النشر، مع الإشارة إلى أن البداية ستكون مع الثنائي الأكبر “ وبرشلونة” ثم الأهلي وليفربول.

يمكنك طلب ناديك المفضل بارسال تغريدة عبر حساب الموقع على تويتر www.twitter.com/mercato_day أو تواصل معنا عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]

كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 1999

في عام 1999 كان المدير الفني الويلزي “جون توشاك” يُشرف على سوق الانتقالات الخاص بنادي ريال مدريد، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب الهولندي جوس هيدينك في فبراير 1999، قبل أن يرحل توشاك عن سانتياجو برنابيو لسوء النتائج بعد انتصاف شهر نوفمبر من نفس العام ليحل محله الإسباني فيثينتي ديل بوسكي.

وكان من الطبيعي أن يقوم المدرب البريطاني بصفة إنجليزية في صيف 1999 عندما قرر ضم الدولي الإنجليزي ستيف ماكمانمان من ، بالإضافة إلى مهاجم آرسنال “نيكولاس أنيلكا”.

والتالي قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد في عام 1999:

كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد 1999
كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد 1999

اللاعب

الجنسية

قادم من

ستيفن ماكمانمان

انجليزي

ليفربول الإنجليزي

رولاندو زاراتي

ارجنتيني

صُعد من ريال مدريد كاستيا

إيكر كاسياس

اسباني

صُعد من ريال مدريد كاستيا

جيريمي جيتاب

كاميروني

جينشر بيرليجي التركي

خافيير دورادو

اسباني

صُعد من ريال مدريد كاستيا

إيدوين كونجو

كولومبي

أونسي كايداس الكولومبي

نيكولاس أنيلكا

فرنسي

آرسنال الإنجليزي

إيفان هيلجوييرا

اسباني

إسبانيول الإسباني

ميشيل سالجادو

اسباني

سيلتا فيجو  الإسباني

فرناندو فيرنانديز

اسباني

صُعد من ريال مدريد كاستيا

خوسيه ميكا

اسباني

صُعد من ريال مدريد كاستيا

جابور كورولوفسزكي

مجري

ماجيار تيستجياكورلوك كوري المجري

الراحلون عن ريال مدريد عام 1999

كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 1999 – مياتوفيتش وروبرتو كارلوس في ريال مدريد عام 1999 (صور: Getty)

اللاعب

الجنسية

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انتقل إلى

بريدراج مياتوفيتش

صربي

فيورنتينا الإيطالي

دافور سوكر

كرواتي

آرسنال الإنجليزي

بيدرو كونتريراس

اسباني

ملقة الإسباني

مانويل تينا

اسباني

بلد الوليد الإسباني

فرناندو سانز دوران

اسباني

ملقة الإسباني

فيديريكو ماجالانيس

اوروجوياني

ديفينسور الأوروجوياني

خايمي سانشيز

اسباني

ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني

رحلوا بنظام الإعارة عام 1999

اللاعب

الجنسية

أعير إلى

ألبيرتو ريفيرا

اسباني

نومانثيا الاسباني

مانويل كانابال

اسباني

رايو فاييكانو الاسباني

إيدوين كونجو

كولومبي

بلد الوليد الاسباني

خورخي لوبيز ماركو توتي

اسباني

بنفيكا البرتغالي

رودريجو فابري

برازيلي

بلد الوليد الاسباني

صامويل إيتو

كاميروني

ريال مايوركا الاسباني

جابور كورولوفسزكي

إستيبان كامبياسو

مجري

ارجنتيني

توليدو الاسباني

إنديبندينتي الارجنتيني

ملحوظة: لم يقم ريال مدريد باستعارة أي لاعب في عام 1999

كورة وميركاتو – سلسلة عن تاريخ سوق الانتقالات يقدمها محمود ماهر عبر موقع الخليج 365
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