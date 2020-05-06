يبدأ موقع الخليج 365 سلسلة جديدة بعنوان “كورة وميركاتو” للحديث عن جميع الصفقات القديمة التي أبرمتها الأندية خلال السنوات الماضية منذ عام 1999 حتى الآن.

تهدف السلسلة إلى تعريف عشاق الأندية وتذكيرهم بما حدث في سوق الانتقالات على مدار الـ 20 سنة الماضية، وكيف كانت الإدارات تُفكر في تطوير تشكيلاتها، وما هي أكثر المدارس الكروية التي اعتمدت عليها الأندية في التعاقدات.

ونكشف خلال هذه السلسلة حقيقة الأندية صاحبة القرارات المتخبطة في سوق الانتقالات، ونُبرز لكم أيضًا هوية الأندية المتقشفة صاحبة سياسة تصعيد أبناء الأكاديمية أو سياسة الصفقات المؤقتة.

تتضمن الحلقات المختلفة، قوائم بأسماء اللاعبين الجدد منذ عام 1999 حتى الآن، بالإضافة إلى قوائم بأسماء اللاعبين الذين غادروا الفريق، وقائمة ثالثة تضم جميع صفقات “الإعارة” التي تمت، سواء أولئك الذين قام النادي باستعارتهم أو اعارتهم خلال نفس فترة الانتقالات.

وسنقوم برصد صفقات كل سنة لكل فريق على حدى، ما يعني أننا بصدد نشر 20 تقريرًا عن كل فريق، وكلما زاد الطلب على فريق ما من جانبكم، سنقوم بمنحه الأولوية في النشر، مع الإشارة إلى أن البداية ستكون مع الثنائي الأكبر “ريال مدريد وبرشلونة” ثم الأهلي وليفربول.

يمكنك طلب ناديك المفضل بارسال تغريدة عبر حساب الموقع على تويتر www.twitter.com/mercato_day أو تواصل معنا عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected]

كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 1999

في عام 1999 كان المدير الفني الويلزي “جون توشاك” يُشرف على سوق الانتقالات الخاص بنادي ريال مدريد، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب الهولندي جوس هيدينك في فبراير 1999، قبل أن يرحل توشاك عن سانتياجو برنابيو لسوء النتائج بعد انتصاف شهر نوفمبر من نفس العام ليحل محله الإسباني فيثينتي ديل بوسكي.

وكان من الطبيعي أن يقوم المدرب البريطاني بصفة إنجليزية في صيف 1999 عندما قرر ضم الدولي الإنجليزي ستيف ماكمانمان من ليفربول، بالإضافة إلى مهاجم آرسنال “نيكولاس أنيلكا”.

والتالي قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد في عام 1999:

اللاعب الجنسية قادم من ستيفن ماكمانمان انجليزي ليفربول الإنجليزي رولاندو زاراتي ارجنتيني صُعد من ريال مدريد كاستيا إيكر كاسياس اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا جيريمي جيتاب كاميروني جينشر بيرليجي التركي خافيير دورادو اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا إيدوين كونجو كولومبي أونسي كايداس الكولومبي نيكولاس أنيلكا فرنسي آرسنال الإنجليزي إيفان هيلجوييرا اسباني إسبانيول الإسباني ميشيل سالجادو اسباني سيلتا فيجو الإسباني فرناندو فيرنانديز اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا خوسيه ميكا اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا جابور كورولوفسزكي مجري ماجيار تيستجياكورلوك كوري المجري

الراحلون عن ريال مدريد عام 1999

اللاعب الجنسية Advertisements انتقل إلى بريدراج مياتوفيتش صربي فيورنتينا الإيطالي دافور سوكر كرواتي آرسنال الإنجليزي بيدرو كونتريراس اسباني ملقة الإسباني مانويل تينا اسباني بلد الوليد الإسباني فرناندو سانز دوران اسباني ملقة الإسباني فيديريكو ماجالانيس اوروجوياني ديفينسور الأوروجوياني خايمي سانشيز اسباني ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني

رحلوا بنظام الإعارة عام 1999

اللاعب الجنسية أعير إلى ألبيرتو ريفيرا اسباني نومانثيا الاسباني مانويل كانابال اسباني رايو فاييكانو الاسباني إيدوين كونجو كولومبي بلد الوليد الاسباني خورخي لوبيز ماركو “توتي” اسباني بنفيكا البرتغالي رودريجو فابري برازيلي بلد الوليد الاسباني صامويل إيتو كاميروني ريال مايوركا الاسباني جابور كورولوفسزكي إستيبان كامبياسو مجري ارجنتيني توليدو الاسباني إنديبندينتي الارجنتيني

ملحوظة: لم يقم ريال مدريد باستعارة أي لاعب في عام 1999