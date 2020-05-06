رياضة | أتلتيكو يستهدف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو يستهدف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي أتلتيكو مدريد التعاقد مع واحد من أبرز نجوم جاره اللدود ريال مدريد، في الصيف المقبل لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد ينوي تجديد مفاوضاته للتعاقد مع خاميس رودريجيز لاعب الريال الصيف المقبل.

ويستعد أتليتكو مدريد لتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو لإتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويحاول أتلتيكو مدريد استغلال انتهاء عقد خاميس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ورغبته للعب تحت قيادة سيميوني للضغط على ريال مدريد للموافقة على بيعه هذا الصيف، حتى يتجنب رحيله مجانًا.

وخرج خاميس من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال مما يجعله قريبا من مغادرة النادي الملكي هذا الصيف.