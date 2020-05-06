رياضة | الزمالك لأشرف بن شرقي : «مش هتمشى» ولو بـ100 مليون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك لأشرف بن شرقي : «مش هتمشى» ولو بـ100 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف مسئولي الأبيض من رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل أشرف بن شرقي

وتلقى المهاجم المغربي أشرف بن شرقي عروضا بالجملة من بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق وبالتحديد من تركيا وفرنسا.

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وتحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن إمكانية رحيل بن شرقي من عدمها مؤكدا أن المغربي لن يرحل ولو بـ100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة متمسكة ببقائه في الموسم المقبل ولا تنظر للمكسب المادي من ورائه.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترى أن رحيل بن شرقي سيؤثر بشكل كبير على الزمالك من الناحية الفنية.

وانضم بن شرقي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الهلال السعودي ونجح في إثبات نفسه وقدم مستويات أكثر من رائعة وحصد ثلاثة ألقاب مع الفريق الكروي الأول بالنادي هم كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.