رياضة | مقترح جديد بشأن المباريات في حالة عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقترح جديد بشأن المباريات في حالة عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه تم وضع اقتراح يقضي بخفض مدة شوطي المباراة في الدوري الإنجليزي في حال عودة النشاط الرياضي في إنجلترا بعد توقفه بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال جوردون تايلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية:"أقترح خوض أقل من 45 دقيقة للشوط الواحد، اللاعبون لديهم مخاوف حول سلامتهم، إنهم ليسوا أغبياء، سيضعون السلامة أولا".

واختتم تايلور تصريحاته قائلاً:"لا نعلم المستقبل ولكننا نعلم ما هى المقترحات التى جرى طرحها واحتمالية إضافة المزيد من التبديلات كما أن هناك مفاوضات لتقام على ملاعب محايدة".