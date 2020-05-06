شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الشيخ الطبلاوي أهداني شقة.. وكان زملكاويا فاهم كورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بنادي الزمالك أن الشيخ محمود الطبلاوي الذي توفي مساء الثلاثاء أهداه شقة خلال الفترة التي لعب فيها للقلعة البيضاء.

أضاف فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الطبلاوي كان يعشق نادي الزمالك ومن أشد القراء وأشهرهم بمتابعة كرة القدم وحبه لها كما أنه رجل فاهم كورة بشكل كبير للغاية.

أوضح فاروق جعفر أنه لن ينسى هدية الطبلاوي التي يسكن فيها حالياً سيد جعفر الشقيق الأكبر لكابتن الزمالك التاريخي في هذا التوقيت.

ونعى نادي الزمالك وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر مساء اليوم الثلاثاء.

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ودوّن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".

وكان الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، قد أعلن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر، قبل قليل، بمنزله عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، في وقت ساق من اليوم، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان يعاني من المرض منذ فترة طويلة.

وأشار نائب نقيب القراء، إلى أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، بعد قليل، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن يُقام عزاء، بسبب الظروف الحالية.