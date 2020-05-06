شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: أول مشروع في حياتي وانا لاعب في الزمالك تاكسي 128 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بنادي الزمالك أن أول مشروع قام به في حياته لتأمين مستقبل خاصة في ظل عدم وجود ما يكفي من اموال من لعب كرة القدم هو تاكسي أبيض.
أضاف فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية قمت بشراء تاكسي أبيض 128 وسددت قيمته بالتقسيط وكانت لا تتجاوز 3500 جنيه فقط.
أوضح فاروق جعفر أنه لن أنه لا يخجل من تذكر مثل هذه الأمور لأن لاعبي الزمالك وقتها لم يكن يحصلون على المقابل المالي الكافي لضمان حياة كريمة.
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