شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: أول مرة أمسك 100 جنيه في حياتي كانت هدية من فريد الأطرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بنادي الزمالك أن أول مرة مسك فيها 100 جنيه كان في عام 1971.

أضاف فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن المائة جنية حصل عليها هدية من الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.

أوضح فاروق جعفر أأن الظروف الصعبة التي كان يمر بها نادي الزمالك سابقاً ساهمت في عدم قدرة القلعة البيضاء على منح اللاعبين المقابل المالي اللائق لذلك كانت الهدايا هي الأمر الأفضل بعكس الملايين التي يحصل عليها اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وتابع فاروق جعفر أن نادي الزمالك يعيش طفرة كبيرة على المستوى الانشائي داخل القلعة البيضاء وأن ذلك لم يحدث منذ زمن طويل وأن مجالس الادارات السابقة مع كامل الاحترام لهم لم يستطعيوا تحقيق ما فعله مرتضى منصور خلال السنوات الخمس الماضية.