شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس الإستعانة ببعض اللاعبين المميزين بالناشئين وفريق الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو الزمالك في الإستعانة ببعض اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وفريق الشباب بالنادي ضمن الصفقات التبادلية التي يتفاوض بشأنها النادي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين من الناشئين يمكن إعارتهم لفرق الدوري لاكتساب خبرة والعودة مرة اخري للنادي وهم ، الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى.

من ناحية اخري ، إستبعد مسئولو الزمالك تسويق محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء الأستبعاد نظراً لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم علي مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.