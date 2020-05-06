شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بالناشئين لحسم الصفقات التبادلية فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر مسئولو الزمالك فى الإستعانة ببعض اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وفريق الشباب بالنادي ضمن الصفقات التبادلية التي يتفاوض بشأنها النادي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين من الناشئين يمكن إعارتهم لفرق الدورى لاكتساب خبرة والعودة مرة آخرى للنادي وهم، الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى.

من ناحية آخرى، استبعد مسئولو الزمالك تسويق محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء الاستبعاد نظراً لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم علي مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.

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من ناحية أخرى، يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

فيما خضع طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لجلسة تصوير جديدة مرتديًا قميص لاعبى كرة السلة، وخلال تواجده فى ملعب غزل المحلة لخوض التدريبات البدنية الشاقة للتغلب على توقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.