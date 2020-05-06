7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يقترح على فيفا إدراج أولمبياد طوكيو ضمن الأجندة الدولية اتحاد الكرة يقترح على فيفا إدراج أولمبياد طوكيو ضمن الأجندة الدولية تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تقديم اقتراح إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية لإدراج أولمبياد طوكيو 2021 ضمن الأجندة الدولية فى العام الجديد، لاسيما أن الدورة الأولمبية 2020 التى تم تأجيلها عاما لم تكن مدرجة فى الأجندة الدولية. العشري: مفيش لاعب في الدوري المصري يستحق أكثر من 4 ملايين جنية أعلن طارق العشري المدير الفني الحالي للنادي المصري، عن تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة. جلسة تصوير لطارق حامد بقميص "السلة" فى استاد غزل المحلة خضع طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لجلسة تصوير جديدة مرتديًا قميص لاعبى كرة السلة، وخلال تواجده فى ملعب غزل المحلة لخوض التدريبات البدنية الشاقة للتغلب على توقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا. Advertisements طه إسماعيل : عودة البدري وفتحي وحسام حسن للأهلي مستحيلة واكرامى خرج من الباب الكبير أكد طه إسماعيل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن أحمد فتحي علاقته انتهت بالأهلي بعد رحيله لبيراميدز بهذه الطريقة، مشدداً أن الجماهير لن توافق على عودته بأي شكل، معلقاً :"الحياة اختيارات ومفيش حد بياخد كل حاجة وفتحي اختار الرحيل" دخل أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده. رجب بكار يطالب الأهلى بتحديد موقفه من ضمه فى الصيف طلب رجب بكار نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى إدارة النادى الأهلى بتحديد موقفها النهائى فى ملف ضمه، خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض خارجى خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى يرغب نادى بيراميدز فى تمديد عقده والإبقاء عليه.

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