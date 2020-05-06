شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى المنيرى: معجب بشخصية حسام البدري لأن جاد جدا في تعاملاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى المنيري طبيب الزمالك الأسبق وبيراميدز الحالي، أن بعض اللاعبين يلجأون للتسنين وتم اكتشاف ذلك في أحد المنتخبات بوجود 6 لاعبين مسننين، مضيفا: هذا ليس خطأ المنتخب ولكن الأندية التي تقوم بقيد اللاعبين دون التحقق من سنهم الحقيقي.

وأضاف المنيري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أنه زملكاوي ويرفض العمل طبيبا للنادي الأهلي، لأن التعصب يطول الأجهزة الطبية.

وقال المنيري، أن أفضل مدرب تعامل معه هو حسام حسن، ومعجب بشخصية حسام البدري لأن جاد جدا في تعاملاته.

وتابع طبيب بيراميدز، أن حازم إمام الثعلب هو سبب دخوله للزمالك موضحا حسن علاقته الطيبة بشيكابالا لاعب الفريق الأبيض الحالي.

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من ناحية اخري يفكر مسئولو الزمالك في ادخال بعض أسماء المميزين من قطاع الناشئين وفريق الشباب بالنادي ضمن الصفقات التبادلية التي يتفاوض فيها النادي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين في مقدمة المميزين الذين يمكن اعارتهم لفرق الدوري لاكتساب خبرة والعودة مرة اخري للنادي وهم الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى.

في سياق مختلف استبعد مسئولو الزمالك تسويق محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستبعد مسئولو الزمالك فكرة تسويق زيزو في الصيف المقبل نظرا لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم علي مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.