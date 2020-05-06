شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي تأهيل الأهلى السابق: السفر والتتش من أهم أسباب إصابات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل حسين عبد الدايم أخصائي تأهيل الأهلي السابق، السفر الكثير مسئولية إصابات لاعبي الفريق الأحمر المتتالية في الفترة الماضية، مؤكدا أنه من أهم أسباب الاصابات الكثيرة للاعبي الأهلي خاصة في الموسم الماضي.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الأهلي أكثر فريق في العالم خاض سفريات خارجية أدت لكثرة إصاباته، بخلاف الاستشفاء الذي كان يعاني منه خارج البلاد بسب ضعف الأجهزة الموجودة.

يرى حسين عبد الدايم أن أرضية ملعب التتش بالأهلي جزء من أسباب الإصابات ولكن ليست السبب الرئيسي في كثرة الإصابات، مشددًا على أنه عمل مع صالح جمعة فور العودة من السعودية لمدة 6 أسابيع وكان يؤدي بشكل جيد ولم يكون هناك قصورا من اللاعب في التدريبات.

وقال: لاعبو الزمالك تدربوا معي رغم عملي في الأهلي وهذا لا يوجد فيه حرج، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا للمساعدة في تأهيل لاعبين هناك ووضع برامج تأهيل، موضحا أن هناك اختلاف بين التأهيل في مصر والويات المتحدة.