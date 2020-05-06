شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى: حل أزمة كوليبالى مع الأهلى "وديًا" بعد كورونا..ولم نفاوض جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، أن أزمة مستحقات الإيفوارى سليماني كوليبالي ستنتهى مع الأهلى بشكل ودى فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا عدم وجود عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع وجدي كشريدة ظهير أيمن ليتوال.

وكانت إدارة النادى الأهلى رفضت الاستجابة لنداء نظرائهم فى النجم الساحلى التونسى من أجل التراجع عن فكرة تصعيد أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب النادى التونسى للفيفا، وأصر مسئولو القلعة الحمراء على تصعيد القضية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدما ماطلت إدارة النجم الساحلى فى تسديد مستحقات الاهلى الخاصة بغرامة سليمانى كوليبالى.

وكان الأهلى قد قرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النجم الساحلي بسبب مُماطلة الأخير فى تسديد الدُفعة الأولى من غرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى الذى هرب من الأهلى فى مايو 2017، واستقر به المطاف فى النجم الساحلى منذ عدة أشهر، وحصل الأهلى على حكم من الفيفا بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار بسبب الهروب، ووافق النجم الساحلى بشكل رسمى على تسديد هذه الغرامة للأهلى على عدة أقساط بحيث تكون قيمة الدُفعة الأولى 200 ألف دولار، فيما يتم تسديد مبلغ المليون و200 ألف دولار المُتبقية على 3 دُفعات.

وعن تفاوض ناديه مع الأهلي لضم جيرالدو أكد قيس عاشور أن هذا الحديث سابق لأوانه وكل ما يهمنا هو تسوية مستحقاتنا مع النادي الأهلي بشأن أزمة مستحقات كوليبالي.

أضاف عاشور فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أن تدخل ناديه لحل أزمة حمدي النقاز ليس له علاقة بالتعاقد معه وعودته لصفوف جوهرة الساحل في الصيف القادم، متمنيًا أن تنتهي أزمة النقاز.

أن ناديه مستعد لاستكمال الدوري ولكن في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مقترح الجامعة التونسية بشأن عودة النشاط وضع اللاعبين في فنادق أشبه إلى الحجر الصحي، ويتم لعب المباريات في مدينة تونس من خلال 4 ملاعب فقط.

وكانت الشرطة، قد أوقفت النقاز منذ 22 أبريل الماضي بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجول الليلي، وتهجمه على شرطي، كما أصدرت محكمة في مدينة سوسة، حكمًا بسجن النقاز أربعة أشهر، لكن محامي اللاعب تقدم بطعن ضد الحكم.

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وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن إسقاط الدعوى، التى تسببت فى إصدار حكم بحبس مدافع نادى الزمالك السابق حمدى النقاز، لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه 100 دينار، بعد تعديه على موظف عمومى.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية فإن الموظف الذى اعتدى عليه حمدى النقاز، قام بسحب الدعوى ضد المدافع الدولى التونسي، بعد الجلسة التى جمعته مع رئيس النجم الساحلى رضا شرف الدين، ومحامى اللاعب أنيس بن ميم.

وكانت تقارير صحفية تونسية، قد أشارت فى وقت سابق من اليم الاثنين، إلى تعرض التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق لأزمة صحية داخل السجن بعد صدور حكم بحبسه من قبل المحكمة التونسية لتعديه على موظف عمومى.

وقال موقع "الصريح" التونسى، إن النقاز تعرض لوعكة صحية داخل السجن بعد الحكم عليه بـ 4 أشهر مع النفاذ العاجل، مؤكدة أن النقاز مازال يقضي عقوبة السجن بناءً على الحكم القضائي الصادر فى شأنه، ولا توجد وساطات لإطلاق سراحه وفقا للأنباء المتداولة.

وكان حمدى النقاز قرر الرحيل عن صفوف نادى الزمالك فى سبتمبر الماضى بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية، وقدم كلا الطرفين شكوى فى الآخر، ثم انتقل اللاعب التونسى إلى نادى سودوفا الليتوانى فى صفقة انتقال حر.