شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. نجل على معلول يتدرب بتشيرت الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجل التونسى على معلول لاعب فريق الأهلى خلال أداء بعض التدريبات البدنية مرتدياً تيشيرت الفريق الأحمر داخل إحدى صالات التدريب .

وركز التونسى على معلول على رفع المعدل البدنى خلال فترة توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى ظل تعليق تدريبات ناديه الأهلى فى الوقت الحالي.

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ويتواجد على معلول فى مدينة برج العرب خلال فترة توقف النشاط الكروي، وينتظم فى معسكر مغلق هناك، لخوض تدريبات قوية والاستعداد بشكل مثالى قبل استئناف النشاط الكروى، ويتواجد مدرب أحمال خاص مع على معلول فى برج العرب، يُشرف على مراحل تجهيزه البدنى وذلك للحفاظ على مستواه المعهود سواء مع الأهلى أو المنتخب التونسي.

وحاول على معلول السفر لمسقط رأسه تونس وقضاء فترة التوقف الكروى، هناك قبل أن يتراجع عن الأمر بعد علمه بدخوله فى حجز صحى لمدة 15 يوما هناك، كما كان سيقضى نفس المدة فى الحجر الصحى عند عودته لمصر، ليقرر البقاء فى مصر والتواجد فى برج العرب خلال تلك الفترة لتوفير المناخ الملائم للاستعداد الفنى والبدني.

وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى فى الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016، وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى، وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.