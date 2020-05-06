شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، أحمد الشيخ أحدث المطلوبين من الأهلى فى بيراميدز أحمد الشيخ أحدث المطلوبين من الأهلى فى بيراميدز دخل أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده. اتحاد الكرة يقترح على فيفا إدراج أولمبياد طوكيو ضمن الأجندة الدولية تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تقديم اقتراح إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية لإدراج أولمبياد طوكيو 2021 ضمن الأجندة الدولية فى العام الجديد، لاسيما أن الدورة الأولمبية 2020 التى تم تأجيلها عاما لم تكن مدرجة فى الأجندة الدولية. طه إسماعيل : عودة البدري وفتحي وحسام حسن للأهلي مستحيلة واكرامى خرج من الباب الكبير Advertisements أكد طه إسماعيل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن أحمد فتحي علاقته انتهت بالأهلي بعد رحيله لبيراميدز بهذه الطريقة، مشدداً أن الجماهير لن توافق على عودته بأي شكل، معلقاً :"الحياة اختيارات ومفيش حد بياخد كل حاجة وفتحي اختار الرحيل" رجب بكار يطالب الأهلى بتحديد موقفه من ضمه فى الصيف طلب رجب بكار نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى إدارة النادى الأهلى بتحديد موقفها النهائى فى ملف ضمه، خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض خارجى خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى يرغب نادى بيراميدز فى تمديد عقده والإبقاء عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.