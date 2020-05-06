شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."كورونا" يُحطّم طموحات 3 مدربين فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب انتشار فيرس كورونا فى مصر وتوقف مسابقة الدورى المصرى وجميع الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى، فى تحطيم طموحات عدد من المدربين الذين كانوا على بعد خطوات من تحقيق انجازات جديدة تضاف فى سجل انجازاتهم الشخصية، ونرصد أبرزهم فى الأسطر التالية..

رينه فايلر

يأمل رينه فايلر المدير الفنى للأهلى صاحب الـ46 عامًا فى ضرب الرقم القياسى باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005، وتعادل المارد الأحمر مع سموحة بهدف لكل منهما فى أخر مباراة بالدورى هذا الموسم قبل التوقف، ويتبقي فقط الفوز في مباراة أخرى لتسجيل اسمه من ذهب في سجلات إنجازات القلعة الحمراء.

ومنذ قدوم فايلر لتدريب الأهلي مع بداية الموسم الحالي، حقق العديد من الأرقام الخاصة مع النادي، حيث يتصدر مسابقة الدوري بلا منازع بعد أن حقق العلامة الكاملة بـ 16 فوز وتعادل وحصد 49 نقطة، كما أن نجح في الثأر من صن دوانز الجنوب إفريقي عقب الإطاح به من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى تحت قيادة فايلر 30 مباراة، حقق الفوز فى 24 منها، وتعادل فى 5، وخسر مباراتين فقط على المستوى المحلى والإفريقى.

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عماد النحاس

قدم عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، موسم استثنائى عندما قاد ذئاب الجبل للمركز الثانى بجدول مسابقة الدورى بعد أن خاض الفريق 18 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات، وحصد 33 نقطة، لينافس بقوة على مركز الوصيف، إلا أن توقف النشاط عطل طموحات النحاس الذى كان يأمل فى مواصلة مسيرته وقيادة فريقه للمشاركة فى البطولة الأفريقة سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية.

باتريس كارتيرون

الفرنسى بارتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، فى البداية تعثرت مسيرته بعض الشيئ مع الفارس الأبيض فى مسابقة الدورى، وبعد أن خاض 10 مباريات، فاز في ستة مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر مباراة وحيدة كانت أمام طلائع الجيش، سجل معه الفريق 16 هدفاً، وسكنت شباكه 7 أهداف، ومع استعادة الفريق لمستواه وبدأ يستعيد نغمة الانتصارات فى البطولة، توقفت المسابقة ليستمر الأبيض فى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.