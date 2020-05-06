شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان : أؤيد عودة الدوري ولكن نحتاج أكثر من 3 أسابيع تأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي إنه يؤيد عودة الدوري الموسم الحالي بعد فترة توقف طويلة، قائلا :"أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن في العالم هو التعامل مع المرض، وفي مصر بدأنا سلك نفس الطريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء:"فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق، لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".

وأكد طولان أن حالة اللاعبين البدنية في الوقت الحالي لا تتعدى 10%، مشيرا إلى أن الأندية تحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى يعود لاستئناف النشاط والمباريات".

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وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

من ناحية اخري أكد الإعلامي إبراهيم فايق ان خزينة الزمالك ستنتعش خلال الأيام المقبلة بما يقرب من 4 مليون و500 الف جنيه من ايجار المحلات في سور النادي.

وقال إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : مسئولو الزمالك تمسكوا ببقاء بمصطفي محمد مهاجم الفريق في الموسم المقبل ورفض فكرة احترافه حاليا.