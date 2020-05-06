شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنع ظهور الجهاز الفنى والإدارى إعلاميا بعد أزمة عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبلغت لجنة التخطيط بالأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اتخاذ ادارة النادي قراراً بمنع ظهور اي عضو في الجهاز الفني او الاداري الا بأذن مسبق من الإدارة بعد أزمة تسجيله حلقة في برنامج رامز مجنون رسمي ، وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي ان قرار الحصول علي اذن قبل الظهور لن يقتصر علي اللاعبين فقط ولكن سيمتد للجهاز الفني والاداري بعد اساءة سيد عبد الحفيظ نفسه لتلك الميزة.

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وعقدت لجنة التخطيط بالأهلي جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للتحقيق معه في أزمة تصويره لحلقة في برنامج رامز مجنون رسمي دون الرجوع لإدارة النادي والحصول على أذن قبل الإقدام على تلك الخطوة، وقامت اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي، في الوقت الذي أدانت لجنة التخطيط بالإجماع تصرف سيد عبد الحفيظ ، الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

على صعيد متصل، دخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي، بعد سلسلة الأزمات التي دخل فيها مع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة لأزمة تواجده في برنامج رامز مجنون رسمي دون الحصول على أذن مسبق.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى خاصة وأنه يمثل منصب رفيع فى النادى الأهلى ولكون الضيوف دائماً ما يتعرضون لمضايقات وإهانات كبيرة، والحصول على مبلغ مالى ليس مبرراً لها، خاصة أن إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى.