شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمباز: نسعي لتأهل 10 لاعبين إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن مجلس إدارة الإتحاد يسعى لصعود 10 لاعبين للأولمبياد المقبلة المزمع إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021.
وأضاف أمين في تصريحات صحفية، أن الخطة الموضوعة سلفًا من قبل مسئولي الاتحاد والتي تمت مناقشتها من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تشير إلى قدرة لاعبي المنتخبات الوطنية على التأهل للأولمبياد المقبلة إذا ما توفرت لهم المعسكرات والمشاركة في البطولات القارية والدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.
ويأمل مسئولو الاتحاد في صعود باقي اللاعبين من خلال البطولات المقبلة والتي توفر لها وقتًا إضافيًا بعد تأجيل الأولمبياد للعام المقبل بسبب اجتياح فيروس كورونا لأغلب دول العالم.
عرض الدكتور إيهاب أمين تصور عودة النشاط الرياضي للعبة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا فى ديوان الوزارة ، وأكد رئيس الأتحاد على وضع تصور لعودة نشاط الجمباز خصوصا أنها من الألعاب الفردية مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس كورونا.
وعرض رئيس اتحاد الجمباز، على وزير الرياضة عدد من الأماكن لتدريب منتخبات الجمباز وعلى رأسها المركز الأولمبي بالمعادي ، وكشف امين إن خطة عودة نشاط الجمباز ستكون تدريجية، وستكون البداية للاعبين المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 ووضع برنامج خاص لهم استعدادا للأولمبياد، ، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم منافسات دولية أو قارية للتأهل إلى اولمبياد طوكيو..
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