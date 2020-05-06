شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمباز: نسعي لتأهل 10 لاعبين إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن مجلس إدارة الإتحاد يسعى لصعود 10 لاعبين للأولمبياد المقبلة المزمع إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021.

وأضاف أمين في تصريحات صحفية، أن الخطة الموضوعة سلفًا من قبل مسئولي الاتحاد والتي تمت مناقشتها من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تشير إلى قدرة لاعبي المنتخبات الوطنية على التأهل للأولمبياد المقبلة إذا ما توفرت لهم المعسكرات والمشاركة في البطولات القارية والدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح رئيس اتحاد الجمباز، أن الاتحاد ضمن صعود لاعبتين وهن "حبيبة مرزوق - مندي عصام" إضافة إلى منتخب الجمباز الإيقاعي.

ويأمل مسئولو الاتحاد في صعود باقي اللاعبين من خلال البطولات المقبلة والتي توفر لها وقتًا إضافيًا بعد تأجيل الأولمبياد للعام المقبل بسبب اجتياح فيروس كورونا لأغلب دول العالم.

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