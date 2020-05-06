شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. العشري: مفيش لاعب في الدوري المصري يستحق أكثر من 4 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2020 العديد من التصريحات الهامة، وجاء أبرزها تصريح طارق العشري المدير الفني الحالي للنادي المصري في تصريحات خاصة لليوم السابع .

حيث أعلن طارق العشري المدير الفني الحالي للنادي المصري، عن تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

وقال العشري في تصريحات خاصة، هذه خطوة تأخرت كثيراً، بالتأكيد هذه الخطوة ستفيد الأندية لأنها ستقلل الفوارق الكبيرة في التعاقد مع اللاعبين.

أضاف مدرب المصري، هذا القانون لن يمثل عبئاً على أغلب الأندية التي مازالت تدفع للاعبين عقود أقل من المليون جنية ومع ذلك هي أندية ناجحة، ولكنه سيكون ضابطاً للأندية الكبيرة بعد الأسعار التي شهدتها الفترة الماضية.

واختتم العشري: أقصى عقد يمكن وضعه للاعب في الدوري المصري لا يجب أن يتخطى حاجز الـ 4 ملايين جنية، وفقاً لمستوى اللاعب والمسابقة التي يلعب فيها.

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في سياق متصل، ينتظر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تقريرا من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى، بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان.

ويهدف العشرى من وراء ذلك مراقبة جميع اللاعبين ومعرفة مدى اهتمامهم بالتدريبات فى المنزل بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء الذى أوصى بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر أسوة بباقى الدول بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ ديسمبر من العام الماضى.

ويحرص طارق العشرى دائما إلى تعويد اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد حتى موعد عودة التدريبات بشكل جماعى، على أن يكون كل لاعب لديه 20 % من فورمة المباريات على أن يقوم هو بإيصالهم للنسبة المقررة لخوض المباريات بعد العودة للمران .