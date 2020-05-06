شكرا لقرائتكم مصطفى المنيري: معظم إصابات الصليبي في مصر تحدث بسبب سوء أرضية الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز، إن معظم إصابات الصليبي في مصر تحدث بسبب سوء أرضية الملاعب، موضحا أن الرياضة تحتاج إلى تطوير، والأبحاث في الطب هي التي ستطور المجال الطبي الرياضي.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد بحث في مجال الطب الرياضي بمصر، لذلك سنظل محلك سر.
وقال إن عمليات الرباط الصليبي للاعبي مصر تقام داخليا، ولكن الأندية الكبرى هي التي تتجه للخارج مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.
وأوضح أن عملية الرباط الصليبي في الخارج تتخطى النصف مليون جنيه، وهذا لن يستطيع أن تتكفل به الأندية الصغيرة.
وأشار "المنيري" إلى أن ما يحدث من إصابات للاعبي مصر سببه الارض السيئة، والتنشئة الغذائية للاعبين منذ الصغر، بسبب الأطعمة، وعدم التعرض للشمس، ونقص الفيتامينات.
وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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