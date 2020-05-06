شكرا لقرائتكم مكالمة فيديو تجمع رباعي بيراميدز خلال الحجر المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمعت مكالمة "فيديو" رباعى فريق بيراميدز، دودو الجباس والمهدى سليمان وعبد الله بكرى وأحمد دعدور نظرًا لصعوبة التجمع فى التدريبات بالوقت الحالى بسبب اجراءات الحجر المنزلى منعًا لتفشى فيرس كورونا.

وحرص رباعى بيراميدز على التحدث فى "مكالمة فيديو" خاصة فى ظل تواجد دودو الجباس خارج مصر حاليًا وتواجده فى اليونان مستغلاً فترة توقف المسابقة، وكذلك توقف التدريبات الجماعية التى كان يتجمع اللاعبين خلالها.



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وكان مصدر مطلع بنادى بيراميدز كشف أنه لن يتم التفريط فى خدمات أى لاعب بالفريق إلا حال موافقة المدير الفنى، مع تلقى عرض رسمى يليق باسم النادى واللاعب.

ويبدو أن نادى بيراميدز يرتب أوراقه لتقديم موسم الظفر بأول بطولة فى تاريخه، فى ظل تعاقداته القوية والتى يغلب عليها طابع الصفقات الأهلاوية، فى محاولة للاستعانة بخبرة نجوم القلعة الحمراء لاستنساخ التجربة الأهلاوية فى التكويش على البطولات.

وبات نادى بيراميدز متخصصاً فى ضم نجوم النادى الأهلى، وذلك بعد التقارير التى تؤكد وجود مفاوضات بين الفريق السماوى ورمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى وصانع ألعاب هيدرسيفلد الإنجليزى المعار للقلعة الحمراء لنهاية الموسم، فضلا عن اقتراب شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى من إعلان انتقاله بشكل رسمى لبيراميدز، بالإضافة لانضمام الجوكر أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى للفريق السماوى بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوت ليتواجد مع نجم القلعة الحمراء السابق عبد الله السعيد.