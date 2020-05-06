شكرا لقرائتكم مصطفى المنيري: اكتشفنا 6 لاعبين مسننين في المنتخب.. وأرفض العمل كطبيبا للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى المنيري، طبيب فريق الزمالك ومنتخب الشباب الأسبق وبيراميدز الحالي، أن بعض اللاعبين يلجأون للتسنين وتم اكتشاف ذلك في أحد المنتخبات الوطنية بوجود 6 لاعبين مسننين.

وأضاف المنيري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أنه زملكاوي ويرفض العمل طبيبا للنادي الأهلي، لأن التعصب يطول الأجهزة الطبية.

وقال المنيري أن أفضل مدرب تعامل معه هو حسام حسن، موضحا أنه معجب بشخصية حسام البدري لأن جاد جدا في تعاملاته.

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وتابع طبيب بيراميدز أن حازم إمام الثعلب هو سبب دخوله للزمالك موضحا حسن علاقته الطيبة بشيكابالا لاعب الفريق الأبيض الحالي.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.