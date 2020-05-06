شكرا لقرائتكم طنطا يؤجل الحديث عن رحيل اللاعبين الأفارقة لحين صدور قرار بعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى طنطا تأجيل الحديث عن رحيل اللاعبين الأفارقة لحين صدور قرار بعودة الدورى أو تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد ، وينتظر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة ايمن المزين قرار عودة النشاط الرياضي ومباريات بطولة الدورى الممتاز ويضم فريق طنطا 4 اجانب هم ..الكينيى جون أفيرى والاوغندى لوانجا والجابونى ماريو برناريد والسنغالى الحسن ضيوف . من ناحية اخرى ، تتجه النية داخل اتحاد الكرة بالاتفاق مع وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المباراك، بحيث تبدأ التدريبات الجماعية، يوم 27 مايو الجارى من خلال معسكرات مغلقة،حالة الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى العام التى يتم حاليا تعليقها بسبب تفشى فيروس كورونا.

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