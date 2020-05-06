شكرا لقرائتكم طارق السعيد: تجميد النشاط منعنى من التتويج بالدوري الإماراتي وأتمنى تدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق السعيد المدير الفني لفريق الشباب بالوحدة الإماراتي، عن تجربته مع الفريق الإماراتي موضحا أن إلغاء النشاط منعه من الحصول على لقب الدوري بعد تصدر جدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن الجزيرة أقرب المنافسين، قبل 3 جولات من النهاية.

ووجه السعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية، بعد التدخل لإعادة العالقين المصريين بالإمارات، قائلا "هنا في الإمارات بعثة مصرية عالقة، تواصلت مع أشرف صبحي بشأنها، أشكره على سرعة الاستجابة".

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وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء: "نصل مصر بعد غد الخميس على متن طائرة مصرية، على أن تدخل البعثة كاملة في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

وأكد ريفالدو الكرة المصرية السابق، أنتمائه للزمالك رغم انتقاله للأهلي قبل ختام حياته الكروية، متمنيًا الحصول على فرصة تدريبية داخل القلعة البيضاء.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.