الاستعلام عن الأرصاد الجوية اليوم في كافة محافظات مصر

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء، فأكدت أنه من المحتمل أن يكون الطقس معتدل طوال النهار وبارد طوال الليل في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة مع احتمالية حدوث شبورة مائية.

كما أنها أكدت أنه من الممكن أن يكون الطقس لطيف طوال النهار وبارد طوال الليل على جميع السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة في بعض الأماكن المتفرقة ومن الممكن حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ومن المتوقع أيضاً ان يكون الجو مشمس طوال النهار ولطيف طول الليل في كلاً من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.