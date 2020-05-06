"فايلر وبرنامج رامز".. الخليج 365 يكشف كواليس قرار الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قام مصدر مسؤول بالنادي الأهلي بتوضيح القرار الأخير الذي أعلنت عنه لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، والخاص بتطبيق اللائحة على من ظهر مؤخراً بالبرامج التلفزيونية.

وقال رئيس لجنة التخطيط، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إنه من الملفات التي تمت مناقشتها اليوم تطرقت إلى ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية.

وأضاف صالح أنه سيتم تطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء عناصر الجهاز بما فيهم المدير الفني أو مدير الكرة أو اللاعبين الذين ظهروا في القنوات الفضائية، بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الخليج 365" "كان هناك حالة من الاستياء داخل الأهلي بسبب ظهور أفراد من الجهاز الفني وعدد من اللاعبين في القنوات الفضائية المختلفة دون الحصول على اذن من الإدارة".

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وتابع المصدر "فايلر ظهر في أحد القنوات الفضائية وأجرى حوارا مطولا دون الرجوع لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أو إخطار لجنة التخطيط".

وأضاف "الخطيب عقد جلسة مع فايلر وأبلغه بأن تلك الأمور الخاصة بالظهور في البرامج يجب أن تتم بعد الرجوع له بشكل شخصي في الفترة المقبلة".

وأكمل "أيضا سفر ثلاثي الفريق محمد الشناوي ومحمود كهربا وعلي معلول لدبي بصحبة مدير الكرة سيد عبدالحفيظ لتصوير برنامج رامز مجنون رسمي تسبب في حالة استياء داخل النادي".

وواصل "هناك محاولات تتم من أجل أن يقوم مدير الكرة بإعادة المبلغ الذي حصل عليه من أجل عدم اذاعة الحلقة الخاصة به، لكن لا جديد في الأمر حتى الأن".

وشدد "الأهلي من المقرر أن يقوم بالحصول على النسب المحددة في عقود اللاعبين ومدير الكرة من الأموال التي حصلوا عليها للظهور في برنامج رامز جلال الأخير".