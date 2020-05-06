النجم يتحدث عن أزمة كوليبالي مع الأهلي وحقيقة ضم جيرالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد قيس عاشور، المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن النادي سيحل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع الأهلي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، نافيا وجود مفاوضات مع الأحمر للتعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وقال عاشور، في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "تدخل النجم الساحلي لحل أزمة حمدي النقاز لا علاقة له بإمكانية استعادة اللاعب في الصيف المقبل، ونتمنى أن تنتهي أزمته قريبا".

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وأضاف: "أزمة مستحقات كوليبالي مع الأهلي ستنهي في القريب العاجل فور انتهاء مشكلة فيروس كورونا، ونسعى لحلها بشكل ودي بتسوية مستحقاتنا مع النادي الأحمر".

وأشار قيس عاشور إلى عدم وجود عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع وجدي كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلي.

ونفى المتحدث الرسمي للنجم ما تردد حول تفاوض ناديه مع الأهلي لضم جيرالدو، مؤكدا أن هذا الأمر سابق لأوانه.