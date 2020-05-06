الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الأهلي عن تفاصيل اجتماع لجنة التخطيب بالنادي برئاسة محسن صالح وتواجد زكريا ناصف وخالد بيبو، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، صرح محسن صالح أن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات جرت خلال الفترة الماضية لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والاكاديميات.

وأشار رئيس لجنة التخطيط الى أنه يتم التحضير للمرحلة القادمة والتي قد تشهد استئناف بطولة الدوري حال موافقة الحكومة على ذلك بما يضمن سلامة الجميع اولاً ويحمي الأندية من الخسائر.

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وواصل في تصريحاته "اللجنة اطمأنت من مدير الكرة على سير العمل وتواصل الجهاز الفني مع اللاعبين والالتزام بالبرامج التدريبية في المنازل وفقًا لرؤية وخطة المدير الفني".

وأكمل "لقد قمنا بمناقشة مدير الكرة في كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات للعرض على رئيس النادي بهدف توفير كل الدعم الذي يحتاجه الفريق المرحلة المقبلة".

واستمر "الاجتماع تطرق الى الإطمئنان على حالة المصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير وحمدي فتحي، وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي".

واختتم "ندعم الجهاز الفني واللاعبين والتواصل مع مدير الكرة يأتي بشأن مناقشة العديد من الملفات وتوفير آليات النجاح لتحقيق طموحات جماهير الاهلي".