طولان: أتمنى استئناف الدوري.. وفترة 3 أسابيع غير كافية للإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن أمنياته في عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد خلال الموسم الحالي بعد فترة توقف طويلة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حلمي طولان :"أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن في العالم هو التعامل مع المرض، وفي مصر بدأنا سلك نفس الطريق".

وأضاف مدرب إنبي قائلاً :"فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق، لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".

وأنهى مدرب إنبي :"حالة اللاعبين البدنية في الوقت الحالي لا تتعدى 10%، نحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى نعود لاستئناف النشاط والمباريات".