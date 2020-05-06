محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بحضور عضوا اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو.
وقال رئيس لجنة التخطيط، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إنه من الملفات التي تمت مناقشتها اليوم تطرقت إلى ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية.
وأضاف صالح أنه سيتم تطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء عناصر الجهاز بما فيهم المدير الفني أو مدير الكرة أو اللاعبين الذين ظهروا في القنوات الفضائية، بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية.
وكانت بعض البرامج التلفزيونية استضافت عدد من نجوم ومسؤولي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن موقفه من ظهور عبدالحفيظ ولاعبيه بالبرامج التلفزيونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.