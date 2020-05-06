الأهلي يعلن موقفه من ظهور عبدالحفيظ ولاعبيه بالبرامج التلفزيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بحضور عضوا اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو.

وقال رئيس لجنة التخطيط، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إنه من الملفات التي تمت مناقشتها اليوم تطرقت إلى ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية.

وأضاف صالح أنه سيتم تطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء عناصر الجهاز بما فيهم المدير الفني أو مدير الكرة أو اللاعبين الذين ظهروا في القنوات الفضائية، بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية.

وكانت بعض البرامج التلفزيونية استضافت عدد من نجوم ومسؤولي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.