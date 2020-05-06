أبوريدة: لا أفكر في انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا يفكر في الوقت الحالي بشأن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق وأعلن أبوريدة عزمه الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، على منصب الرئيس.

وقال رئيس اتحاد الكرة السابق في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" "لا تفكير حالياً إلا في الأزمة التي نعاني منها وسلامة الجميع".

وتابع "يجب أن يتم النظر لما يحدث في عالم كرة القدم وموقف المسابقات والمباريات الدولية قبل التفكير في أي قرار يخص أي نشاط محلي".

وشدد "لا يجب التعجل في اتخاذ أي قرار، يجب أن يكون هناك مشاورات بين الجميع ومتابعة الموقف الدولي، بجانب رأي الدولة بكل تأكيد".

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وصرح "لقد أعلنت ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة مارس الماضي، وحالياً لا أفكر في الأمر ولا أتواصل مع أي زميل في الجمعية العمومية ولم أحدد القائمة".

واستمر "يجب أن نفكر في الوضع الحالي أولا وكيف سنخرج من تلك الأزمة وسلامة الجميع، أخجل من الحديث عن الانتخابات في الوقت الحالي".

وأكمل "أحاول دائما أن يكون معي وجوه جديدة وكوادر شابة، بجانب الاستعانة بالخبرات".

وأضاف "لا دخل لأي اتحاد كرة في العالم بشأن أسعار اللاعبين، هناك منافسة وعرض وطلب بين الأندية وكل نادٍ أدرى بموقفه، فقط نتابع أي أمور متعلقة بالإجراءات".

واختتم "في الوقت الحالي لا يوجد أي تفكير بشأن انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يجب احترام رئيس الكاف الحالي، هذا الأمر سابق لأوانه".