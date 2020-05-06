كلوب: صلاح وماني مازالا صغيران لقيادة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على مزاعم رغبة الريدزفي تدعيم الخط الهجومي بلاعبين شبان، مشيرا بأن الثنائي صلاح وماني مازال أمامهم بعض السنوات لقيادة الريدز.

وربطت تقارير صحفية إنجليزية بعض الأسماء الشابة بفريق ليفربول مؤخرا للانتقال له، ومنها جودان سانشو لاعب بروسيا دورتموند، وتيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ورد كلوب على مزاعم رغبة الريدز في ضخ دماء جديدة في خط الهجوم، حيث قال في حوار لشبكة "بي إن سبورت":" أنا سعيد تمامًا باللاعبين الذين أمتلكهم، ولم أفكر أبدًا في الآخرين".

وأضاف يورجن:" ساديو ماني ومحمد صلاح صغيران بما يكفي ليكونا في هذه المجموعة للسنوات القليلة القادمة".

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واختتم:" عندما أكون في ناد، أعمل مع اللاعبين الذين لدي، ولا أحلم باللاعبين الآخرين، لكن إذا استطعنا الحصول على أحدهم (إشارة لسانشو ومبابي) في المستقبل فسنرى ، لكننا سنستغل الوضع الذي لدينا الآن".

وارتبط اسم ماني وصلاح باحتمالية الرحيل عن فريق ليفربول في الفترة المقبلة، حيث دائما ما يقترن اسم المهاجم السنغالي صاحب الـ28 عاما بالانتقال لريال مدريد وفقا لرغبة زين الدين زيدان في ضمه.

وكذلك محمد صلاح صاحب الـ27 عاما تربطه التقارير الصحفية الإسبانية بإمكانية خوض تجربة جديدة في البيرنابيو العام المقبل، وتدخل أندية أخرى ضمن الراغبين في الحصول على خدمات المصري مثل إنتر ميلان الإيطالي.