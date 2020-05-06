الزمالك ينعي وفاة الطبلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نعى نادي الزمالك وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر مساء اليوم الثلاثاء.

ودوّن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل:"ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".

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وكان الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، قدأعلن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر، قبل قليل، بمنزله عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، في وقت ساق من اليوم، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان يعاني من المرض منذ فترة طويلة.

وأشار نائب نقيب القراء، إلى أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، بعد قليل، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن يُقام عزاء، بسبب الظروف الحالية.