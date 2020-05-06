شوبير يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"أشرف بن شرقي ومصطفى محمد"

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة العروض المقدمة لثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي والمهاجم المصري مصطفى محمد .

وأكد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم

سبورت :" غير حقيقي لكل مايتردد عن وجود عروض للرائعان هذا الموسم لاعبي نادي الزمالك مصطفى محمد وأشرف بن شرقي، وأتمنى عدم إثارة بلبلة بشأنهم بإنتشار مثل هذه الشائعات" .

وكانت تداولت شائعات حول تواجد العديد من العروض على ثنائي الزمالك في الدوريات الأوروبية والعربية للإستفادة بخدمات بن شرقي ومصطفى محمد بداية من الموسم الجديد.