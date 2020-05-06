شوبير يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"أشرف بن شرقي ومصطفى محمد"

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة العروض المقدمة لثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي والمهاجم المصري مصطفى محمد .
وأكد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايمسبورت :" غير حقيقي لكل مايتردد عن وجود عروض للرائعان هذا الموسم لاعبي نادي الزمالك مصطفى محمد وأشرف بن شرقي، وأتمنى عدم إثارة بلبلة بشأنهم بإنتشار مثل هذه الشائعات" .
وكانت تداولت شائعات حول تواجد العديد من العروض على ثنائي الزمالك في الدوريات الأوروبية والعربية للإستفادة بخدمات بن شرقي ومصطفى محمد بداية من الموسم الجديد.
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