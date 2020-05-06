اخبار الرياضه

وكيل باهر المحمدي: من الصعب انتقاله للأهلي أو الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال محمد شيحة وكيل لاعب الإسماعيلي باهر المحمدي إن فكرة انتقال اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك صعبة للغاية.
وأوضح شيحة في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة إن الناديين لن

يستطيعا دفع المقابل المادي الذي سيطلبه الإسماعيلي والذي لن يقل عن 200 مليون جنيه.
أشار شيحة إلى أن باهر هو مستقبل الإسماعيلي في الفترة المقبلة، خاصة أنه يستطع اللعب في أكثر من مركز ومن الصعب الاستغناء عنه للأهلي أو الزمالك.
واختتم: "اللاعب لديه عقدا مع الإسماعيلي لمدة 3 سنوات، وقد تكون الخطوة المقبلة في مسيرته الاحتراف الخارجي وهي رغبة باهر المحمدي".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل باهر المحمدي: من الصعب انتقاله للأهلي أو الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا