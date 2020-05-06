قال محمد شيحة وكيل لاعب الإسماعيلي باهر المحمدي إن فكرة انتقال اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك صعبة للغاية.
وأوضح شيحة في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة إن الناديين لن
أشار شيحة إلى أن باهر هو مستقبل الإسماعيلي في الفترة المقبلة، خاصة أنه يستطع اللعب في أكثر من مركز ومن الصعب الاستغناء عنه للأهلي أو الزمالك.
واختتم: "اللاعب لديه عقدا مع الإسماعيلي لمدة 3 سنوات، وقد تكون الخطوة المقبلة في مسيرته الاحتراف الخارجي وهي رغبة باهر المحمدي".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل باهر المحمدي: من الصعب انتقاله للأهلي أو الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.