وكيل باهر المحمدي: من الصعب انتقاله للأهلي أو الزمالك

قال محمد شيحة وكيل لاعب الإسماعيلي باهر المحمدي إن فكرة انتقال اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك صعبة للغاية.

وأوضح شيحة في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة إن الناديين لن

يستطيعا دفع المقابل المادي الذي سيطلبه الإسماعيلي والذي لن يقل عن 200 مليون جنيه.أشار شيحة إلى أن باهر هو مستقبل الإسماعيلي في الفترة المقبلة، خاصة أنه يستطع اللعب في أكثر من مركز ومن الصعب الاستغناء عنه للأهلي أو الزمالك.واختتم: "اللاعب لديه عقدا مع الإسماعيلي لمدة 3 سنوات، وقد تكون الخطوة المقبلة في مسيرته الاحتراف الخارجي وهي رغبة باهر المحمدي".