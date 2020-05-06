لجنة التخطيط بالأهلي تنافش ملف حالة اللاعبين المصابين

أطمئنت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على حالة اللاعبين المصابين والذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من تنفيذبرامجهم التأهيلية في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.
قال محسن صالح رئيس لجنة التخطيط من الملفات التي تمتمناقشتها اليوم ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية وتطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء عناصر الجهاز بما فيهم المدير الفني أو مدير الكرة أو اللاعبين الذين ظهروا في القنوات الفضائية بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والادبية.
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