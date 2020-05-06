لجنة تخطيط بالأهلي تؤكد دعهما للجهاز الفني وتناقش ملف الناشئين

أكدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، دعم اللجنة الكامل للجهاز الفني واللاعبين واستمرار الاجتماعات خلال الفترة القادمة والتواصل مع مدير الكرة بشأن العديد من الملفات وتوفير آليات النجاح لتحقيق طموحات جماهير الاهلي واعضاؤه . وتطرق رئيس لجنة التخطيط الى الاجتماعات السابقة وقال انها شهدت مناقشة التقارير المقدمة من : فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين وعمرو انور المدير الفني لفريق الشباب ومحمود صالح مدير إدارة المواهب وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الاكاديميات حول الفترة الماضية. وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات سواءً الفنية او الإدارية او البنية التحتية لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الاهلي ودعم مجلس الادارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب. صالح مدير إدارة المواهب وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الاكاديميات حول الفترة الماضية. وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات سواءً الفنية او الإدارية او البنية التحتية لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الاهلي ودعم مجلس الادارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب.

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