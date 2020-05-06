محمود العدل يطالب وزير الرياضة بضرورة عودة الرياضة للملاعب المصرية

طالب الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والخبير الدولي بالطب الرياضي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة عودة الرياضة المصرية للملاعب من جديد والنشاط الرياضي بمختلف الاندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب , مشيرا الى ان للرياضة أهميئة قصوى لمواجهة فيروس كورونا وخاصة أنها تساعد الجسم على تقوية جهاز المناعة , والنوم الجيد , وتحفيز افراز هرمونات الاندروفين وهو ما يعرف بهرمون السعادة الى جانب تقلل التقلصات العضلية .

قال العدل ان عودة النشاط الرياضي من جديد فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتطلب عدة اجرءات احترازية لمكافحة هذا الوباء مع ضمان استمرار الحياة الرياضية الى جانب تأمين حياة الرياضيين واللاعبيين وأسرهم دون الوقوع فى مخاطر الاصابة بمعدلات عالية من المرض .

أشار أن غالبية الرياضيين في سن الشباب وهم الاقل عرضة من حيث الاصابة بالفيروس والاكثر مقاومة له مؤكدا ان هذا الفيروس اللعين يهاجم الضعاف من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة " القلب , السكر , الكلي , الكبد , السرطان " .

نوة العدل أن فى حالة أصابة احد الرياضيين بهذا الفيروس لا يسبب ذلك قلقا او ازعاجا لانة سوف يشفي تماما في اقل وقت نظرا لطبيعة اجساد الرياضيين التى تقاوم مثل هذة الفيروسات .

من جهتة أعلن ان عودة النشاط الرياضي الفترة الحالية ضروري للغاية وخاصة ان الاتحاد الدولي لكرة اليد أكد ان مونديال العالم للعبة في ميعادة المقرر أقامتة فى القاهرة فى أوائل يناير القادم 2021 , لذا يقوم العمل على قدم وساق داخل أروقة الاتحاد المصري لليد من أجل اعداد اللاعبيين على اعلي مستوى لابهار

العالم وتشريف الوطن فى هذا المحفل العالمي والوصول الى منصة التتويج وخاصة ان المنتخب الوطنى يلعب وسط جمهورة مما يشكل حافزا قويا لتحقيق انجاز عالمي جديد لمصر في تاريخ للعبة .أوضح ان الاعداد الخاص بالمنتخب الوطنى من اجل تجهيزة لخوض منافسات كأس العالم يتطلب أقامة عدد 32 مباراة دولية ودية خلال هذة المرحلة لضمان الوصول بلاعبي المنتخب الى اعلي معدلات فنية وبدنية تؤهلة خوض المنافسة والظهور بالشكل الذي يليق بتاريخ اللعبة فى مصر .فى السياق ذاتة يقدم العدل روشتة لعودة الحياة الرياضية الى طبيعتها مع الاجرءات الاحترازية لضمان الحفاظ على صحة وحياة اللاعبيين والرياضيين واسرهم من خلال الاتى " دخول المنتخبات القومية معسكرات مغلقة حتى لا يصابوا بالفيروس اثناء خروجهم من المعسكر , توقيع الكشف الطبي الدائم والشامل وعمل جميع الفحوصات والتحاليل الطبية , يشترط عدم دخول اى لاعب لهذة المعسكرات الابعد قياس درجة الحرارة , وعمل اختبار المسحة للتاكيد تماما من عدم الاصابة وخلو الجميع من فيروس الكورونا , وتنطبق مثل هذة الشروط على كل المحيطين باللاعبين من ادرايين واجهزة فنية وطبية وموظفيين وعمال الخ من كل ما يتواجد داخل معسكرات التدريب " .أضاف ضرورة وجود رشاشات اتوماتكية بكل نادى ومركز رياضي تحتوى على محاليل مطهرة وسوائل تنظيف مناسبة في كل المرافق والمنشأت التابعة , الى جانب ضمان تطهير المناضد والمقاعد والكراسي والشماعات والارضيات والصنابير والمقابض و الدشات والمراحيض بانتظام بمحلول ومطهر الكلور , علاوة على ذلك تعقيم دورية الصالات الرياضية والمطاعم وغرف الاقامة .أكد العدل ان المسئول عن كل نادى ومركز رياضي مسئول مسئولية كاملة على متابعه الاجراءات الاحترازية وضمان القيام بها للحفاظ على الاجراءات الاحترازية ومواجهة فيروس كورونا .في سياق متصل قدم العدل نصائح للرياضيين لمواجهة فيروس كورونا و يوصى بتناول اللاعبين والإداريين التالي يوميا:1- فيتامين C بجرعة ٥٠٠ مجم مرتين يوميًا .2-الزينك Zinc بجرعة من ٧٥-١٠٠ مجم يوميا . 3-فيتامين D بجرعة ١٠٠٠-٤٠٠٠ وحدة يوم ًيا . 4-كيورستين Quercetin وهى مادة تقاوم الأكسدة مشتقه من بعض الفواكه قاتمة اللون كالتوت الازرقblueberryوبجرعة ٢٥٠-٥٠٠ مجم مرتين يوميًا .5-الثيامين Thiamine والمعروف بفيتامين B1 بجرعة ١٠٠ مجم يوميًا. 6-الميلاتونين وهو هرمون ينظم دورة النوم في الجسم بجرعة ١-٢ مجم في اليوم للوقاية.وذلك للوقاية من خلال تنشيط وزيادة الخلايا الليمفاوية القاتلة للفيروسات والبكتريا والمسماهKiller T-Cells و مقاومة الالتهاب الذي تسببه مواد تسمى السيتوكينز cytokines والتي يحفز فيروس كورونا إفرازها بشددة بما يسمى عاصفة السيتوكينز Cytokines storm وتسبب التهابات الرئة والقلب والكبدوقال العدل يجب على كل لاعب اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتمثلة في:1. لا تشرب من نفس زجاجة المياه أثناء اللعبة أو التدريب، ولكن استخدم دائ ًما زجاجة مياه مخصصة ولا تتبادل العناصرالأخرى ( المناشف وأرضية الحمام ، وما إلى ذلك ) مع لاعبين آخرين.2. تجنب تناول الطعام في غرفة تغيير الملابس.3. احفظ أغراضك وملابسك الشخصية في حقيبتك وتجنب تركها مكشوفة في غرف التغيير أو في السلال الجماعية.5. اغسل يديك جي ًدا قدر الإمكان : غسل اليدين والتطهير ضروريان لمنع العدوى . اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل ثم جففهما بمنشفة7. لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.8. غطي فمك وأنفك بمنديل - يفضل أن يكون مندي ًلا للاستخدام مرة واحدة - أو بذراعك ولكن ليس بيدك إذا كان عليكالسعال أو العطس.9. يجب على اللاعبين الذين تظهر عليهم أعراض واضحة للعدوى التنفسية / أو الحمى قبل التدريب أو أثناءه أو بعده على الفور مغادرة الفريق