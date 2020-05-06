ستاد القاهرة في استفتاء أفضل الملاعب على مستوى العالم

تواجد ستاد القاهرة الدولي، في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، ضمن قائمة أفضل الاستادات على مستوى العالم، شملت 40 ملعباً.

وشهدت القائمة تواجد الملعب الأولمبي برادس التونسية، وستاد محمد الخامس بالمغرب.

ويعد ملعب القاهرة الدولي، من أبرز الملاعب في مصر، من خلال استضافته للفعاليات

وتضم منشأة الاستاد، مجمع خاص بالرياضات الأخرى مثل الإسكواش، وحمامات السباحة، ومجمع الصالات المغطاة، إضافة لمقرات الاتحادات الرياضية في الألعاب المختلفة. التونسية، وستاد محمد الخامس بالمغرب.ويعد ملعب القاهرة الدولي، من أبرز الملاعب في مصر، من خلال استضافته للفعاليات الرياضية الهامة، منذ افتتاحه عام 1960 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.وتضم منشأة الاستاد، مجمع خاص بالرياضات الأخرى مثل الإسكواش، وحمامات السباحة، ومجمع الصالات المغطاة، إضافة لمقرات الاتحادات الرياضية في الألعاب المختلفة.

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